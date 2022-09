Meu rei! Súdita não perde a oportunidade e dá beijo em Rei Charles III

09/09/2022 | 13:11



Meu rei! Como você está acompanhando, o Rei Charles III foi recebido em Londres por uma multidão e se encontrou com seus súditos pela primeira como o governante do Reino Unido - e parece que as pessoas ficaram bem animadas com a presença do monarca, pois não perderam a oportunidade de tirar uma lasquinha dele!

Durante transmissão, a CNN divertiu os espectadores ao exibir o momento em que uma mulher vê a possibilidade de beijar o rosto de Charles e não pensa duas vezes. Enquanto ele passava para cumprimentar os admiradores, a súdita que estava bem na frente não só troca um aperto de mão com o monarca, como pede para se aproximar dele e dá um beijinho em sua bochecha.

O canal britânico decidiu entrevistá-la e perguntar como estavam os pensamentos dela no momento, ao que a mulher respondeu:

- Vê-lo na minha frente... eu não podia acreditar. Eu disse a ele: Posso te beijar? E ele disse: Bem, sim. Então eu o agarrei... Estou muito feliz, muito, muito mesmo, por poder vê-lo e beijá-lo.