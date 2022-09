Nova temporada de Grey's Anatomy promete volta de personagem icônica e Meredith Grey no poder

09/09/2022 | 09:10



Se prepare, porque a 19º temporada de Grey's Anatomy está quase entre nós. Os primeiros episódios dessa nova fase da série estreiam dia 6 de outubro nos Estados Unidos. Se você está em dia com os acontecimentos, deve saber que o final da 18º temporada contou com uma demissão em massa. Portanto, quem estará no poder é Meredith Grey.

Pois é, logo na primeira promo, é possível ver a cirurgiã tentando reconstruir o programa de residência do Grey Sloan Memorial. Uma equipe de novos internos é contratada e Meredith está confiante de que eles serão bons o suficiente para restaurar o bom nome do hospital. Será?

Outra grande surpresa é que Kate Walsh, a eterna intérprete de Addison Montgomery voltará para a 19º temporada. Ao longo desses muitos anos de série, a atriz fez algumas participações em outras temporada, incluindo a 18º. Segundo a Variety, tudo indica que ela aparecerá a partir do terceiro episódio.

Ansiosos?