Patrícia Poeta apresenta o Encontro diretamente da cidade onde nasceu e se emociona: - Difícil estar aqui de volta

Patrícia Poeta apresentou o Encontro desta sexta-feira, dia 17, diretamente da sua cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. O estado vem sofrendo com as enchentes e a apresentadora se deslocou até sua cidade para cobrir a situação do Rio Grande do Sul.

No programa, ela se emociona ao falar sobre sua cidade e desabafa:

- Difícil estar aqui de volta, é muito difícil, mas assim que eu soube que a estrada estava aberta de novo, eu vim.

Patrícia abre o coração e compartilha sobre sua vida:

- Vivi bons momentos aqui, tenho amigos de infância, parentes. Cada rua me remete a boas lembranças. Tudo aqui tem história para mim, tudo aqui tem um simbolismo muito grande.

Ela ainda diz que embora estivesse com medo, ela precisava estar lá para ajudar e pede ajuda para o povo:

- Por mais que eu tivesse o medo e a ansiedade do que eu ia encontrar quando chegasse aqui em São Jeronimo, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis, seja abraçar as pessoas que eu amo, para confortar as pessoas que eu amo.

Durante o Encontro, Poeta se reencontrou com amigos de infância e parentes. Sua prima, ao revê-la, caiu no choro e a jornalista também se emocionou. Com o amigo, Patrícia confessa que não esperava retornar para cidade nessa situação:

- Não esperava voltar para minha cidade nessa situação, mexe demais com a gente.

A apresentadora seguiu atualizando o público sobre os acontecimentos, visitou abrigos, fez entrevistas e mostrou as doações. Ela também tentou ver o lado positivo e disse:

- Está todo mundo unido, tentando ajudar. Isso é o lado positivo, se é que a gente pode dizer isso diante dessa situação toda.