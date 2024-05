Bárbara Evans leva Monique Evans ao altar em casamento da mãe com Cacá Werneck

Na noite da última quinta-feira, dia 16, Monique Evans e Cacá Werneck celebraram quase dez anos de amor com uma cerimônia de casamento que contou com 230 convidados. O local escolhido era cercado pela Mata Atlântica.

Bárbara Evans, filha de Monique, chegou com um belíssimo look dourado de manga única com um delicado detalhe de flor no ombro. Cacá dispensou o uso de vestido e investiu em um estiloso terninho de alfaiataria branco. O blazer era de estilo cropped, com um colete por baixo e sem a presença de camisa social.

Bárbara foi quem conduziu Monique até ao altar. A noiva usou delicado e majestoso vestido, dotado de uma cauda longa. A neta da modelo, Ayla, de dois anos de idade, foi a noivinha da cerimônia. Para completar, o sobrinho de Cacá foi o pajem.

Monique e Cacá trocaram muitos beijos ao longo da cerimônia, inundadas de felicidade em oficializar a união. Ao fim da noite, o casal foi embora em um carro de estilo clássico e acenou aos convidados.