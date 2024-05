Em Paris para o Festival de Cannes, Bruna Biancardi exibe registros encantadores com Mavie

Explosão de fofura! Bruna Biancardi arrancou suspiros ao comparecer completamente deslumbrante no Festival de Cannes com um vestido da marca Eman Alajlan e um colar de rubelita rosa-brilhante e diamantes da Copard. Ciente de que os seguidores gostariam de vê-la com Mavie, ela decidiu agraciá-los com encantadores cliques.

A influenciadora mostrou uma série de registros super fofos em que aparece sentada na escadaria do hotel com a filha no colo. Antes de sair para o evento, ela fez questão de tirar algumas fotos com a herdeira, que é fruto do relacionamento com Neymar Jr. Neles, a bebê de apenas de seis meses de vida aparece com uma roupinha preta e branca.

Na legenda, Bruna escreveu:

Eu sei que vocês estavam esperando por essas fotos.

Os comentários estavam recheados de pessoas que se derreteram completamente com a fofura de Mavie.

Duplinha perfeita, elogiou uma pessoa.

A felicidade estampadas nos rostos. Lindas, escreveu outra.

Não aguento tanta fofura, exclamou a terceira.