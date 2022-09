Maluma compartilha post enigmático e web desconfia de indireta para Anitta

07/09/2022 | 15:10



Na última terça-feira, dia 6, Maluma compartilhou em seus Stories a imagem de uma xícara de chá com a etiqueta do sachê pendurada e mostrou o que estava escrito nela. Logo os fãs do cantor começaram a especular se essa seria uma indireta a Anitta, após o suposto término entre ela e Murda Beatz. A frase era relacionada ao amor:

Encontre algo novo para amar hoje.

Os dois são muito shippados pelos fãs, em 11 de agosto deste ano, após o lançamento do clipe de El Que Espera esse assunto voltou com mais força que nunca.

Já Murda Beatz não está em bons lençóis...

Após Anitta compartilhar uma frase sobre se sentir usada e deixar de seguir o produtor nas redes sociais na última terça-feira, dia 6, os fãs da funkeira começaram a xingar o artista em seu perfil oficial no Instagram.