Xolo Maridueña compartilha print de conversa com Bruna Marquezine e expõe apelido da atriz

07/09/2022 | 10:10



Xolo Maridueña não está mais no Brasil, mas a amizade com Bruna Marquezine, seu par romântico em Besouro Azul, segue firme e forte. Recentemente, o ator chegou a compartilhar um print de uma conversa com a atriz nos Stories. Na imagem, além de ver o clima leve do relacionamento dos dois, foi possível descobrir o apelido da brasileira com o amigo: Bruna Pão de Queijo. Fofinho, né?

Um pouco mais cedo, os dois estavam disputando sobre qual comida seria mais gostosa - a brasileira ou a norte-americana. Enquanto Bruna apostava no pão de queijo, guaraná, farofa, o ator estrangeiro exibia hambúrgueres, salgadinhos fritos e salsichas.

Os dois se conheceram nas gravações do filme Besouro Azul, novo filme da DC Comics.