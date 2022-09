Comissão ‘briga’ por permanência de cursos na Etec de Rio Grande

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



07/09/2022 | 09:08



Alunos, ex-alunos, professores e representantes da sociedade civil de Rio Grande da Serra entregaram ao CPS (Centro Paula Souza), que administra as Etecs (Escolas Técnicas) do Estado, petição que já supera 1.000 assinaturas contra o encerramento de novas turmas dos cursos modulares de Administração de Empresas e de MSI (Manutenção e Suporte em Informática). As reivindicações do grupo também foram apresentadas, na última sexta-feira (2), a Penha Fumagalli (PTB), prefeita da cidade.

Integrantes de comissão contrária ao encerramento de novas turmas modulares afirmam que partiu da equipe gestora da Etec Rio Grande da Serra, sem consultar professores ou estudantes, o pedido de substituição destes dois cursos, que atendem, em grande maioria, alunos que já concluíram o ensino médio, por turmas dos chamados MTecs, destinados a alunos matriculados no ensino médio.

“O que questionamos não é a abertura de novas turmas de MTec, mas sim o encerramento de dois dos três cursos modulares, que dão oportunidade de qualificação profissional para aquele morador que já terminou o ensino médio”, explicou um dos membros da comissão que pediu para não ser identificado pela reportagem.

De acordo com documento apresentado por alunos e profissionais da Etec do município, os gestores da unidade justificaram, sobre o pedido de substituição de cursos, a baixa procura no vestibulinho e o aumento da taxa de evasão dos alunos matriculados em turmas modulares noturnas.

A comissão considera os motivos insuficientes, uma vez que não observaram aspectos como a pandemia, que suspendeu, entre 2020 e 2021, atividades presenciais em instituições de ensino. O grupo aponta, ainda, questões como o valor cobrado na inscrição no processo de seleção, que na última edição foi de R$ 39, “que para a comunidade local é uma taxa significativa”, e a falta de divulgação adequada dos cursos oferecidos gratuitamente na Etec da cidade.

Dos oito cursos disponíveis na unidade, três são modulares. Nestas turmas, no primeiro semestre deste ano, foram matriculados 219 alunos, sendo 56%, ou 123, pessoas que já concluíram o ensino médio e, portanto, não teriam o perfil para inscrição em turmas de MTec. Apenas um dos cursos modulares terá novas turmas, o de Recursos Humanos.

Em nota, o Centro Paula Souza respondeu que não haverá fechamento de turmas em andamento na Etec Rio Grande da Serra, sem esclarecer, no entanto, se está prevista para os cursos modulares de Administração e de MSI a abertura de novas turmas. A autarquia afirma que “a unidade estuda a ampliação de oferta de vagas em cursos de MTec (Ensino Médio Integrado ao Técnico), incluindo turmas de Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no período noturno”.