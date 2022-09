Clássico da TV Globo, Chocolate com Pimenta ganha data de reprise: - O encantamento da novela se repetirá

06/09/2022 | 14:10



Tem clássico retornando! Como você viu, na Maria Braga anunciou em primeira mão durante o Mais Você que Chocolate com Pimenta foi a atração escolhida para substituir O Cravo e a Rosa no Vale a pena Ver de Novo. A TV Globo fez a alegria dos fãs ao anunciar a data exata em que a produção será reprisada novamente: dia 26 de setembro!

Os admiradores de Murilo Benício poderão vê-lo nas telinhas em dois horários diferentes, pois ele também está no ar como o Tenório de Pantanal. Na primeira semana, a comédia romântica - que também traz Mariana Ximenes no elenco principal e teve sua primeira exibição há quase 20 anos - dividirá a faixa, após o Jornal Hoje, com as emoções finais de O Cravo e a Rosa, nesta ordem de exibição.

Em entrevista à emissora, o autor Walcyr Carrasco compartilhou os sentimentos de ver seu trabalho ser exibido mais uma vez:

- Eu acho que o encantamento da novela se repetirá, é uma química que aconteceu, e que toca o coração.

Para quem não sabe, ele também é a mente por trás de O Cravo e a Rosa.

- A sensação de ter dois trabalhos exibidos em sequência é de orgulho, de felicidade, me sinto pleno como autor!

E revelou como as produções ajudaram na construção de sua carreira como autor:

- A minha carreira como autor já estava se solidificando após o sucesso de O Cravo e a Rosa, mas explodiu com Chocolate. Graças a esse trabalho, fui ganhando confiança para o público e diante da emissora.

Dentre as diversas cenas icônicas de Chocolate com Pimenta, ele ressaltou que um dos momentos protagonizados por Mariana ficou marcado em sua memória:

- São muitas as cenas das quais jamais me esquecerei, mas a volta de Aninha, rica, é inesquecível.