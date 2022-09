Cleo posa com a mão na região da barriga e fãs apontam gravidez

06/09/2022 | 08:10



Não é a primeira vez que os fãs e seguidores das redes sociais apontam que Cleo está diferente em suas fotos compartilhadas nas redes sociais. A filha de Glória Pires, já falou abertamente sobre os vários procedimentos estéticos que fez e até a sua guerra contra a balança.

Mas o que os internautas gostam mesmo é de olhar os mínimos detalhes seja lá no que for. Pois é, tudo começou quando Cleo postou uma foto no Instagram sentadinha ao lado de seu marido, Leandro Dlucca, usando um vestidinho laranja lindíssimo.

Entre caras e bocas para a publicação, os fãs notaram que a atriz esteve sempre com a mãozinha na região da barriga e prontamente apontaram que ela está grávida. Lembrando que ela já sofreu vários boatos anteriormente de que estaria grávida e sempre foi desmentido. Será que agora é verdade?