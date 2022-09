Depois de uma prova de equilíbrio e resistência, Kaik e Naka são os grandes finalistas do Ilha Record

06/09/2022 | 01:10



O Ilha Record está na reta final, mas ainda tem muita emoção vindo por aí! Hoje, foi dia de conhecermos os finalistas do programa, e já adianto que a prova foi de tirar o fôlego!

Mas antes, no período da manhã, o exilio já estava com um burburinho. Solange acordou cedo e ficou conversado com Whendy, que no dia anterior protagonizou uma discussão feia com Vitória, parece que os ânimos na caverna estão exaltados.

Na vila, o clima era outro, com todo mundo se preparando para competir e garantir uma das duas vagas na final.

Quando o tão esperado momento chegou, Naka, Bruno, Ste e Kaik, tiveram que disputar uma prova em que ter equilíbrio foi fundamental. Para a dinâmica, uma estrutura no mar continha plataformas, que iam diminuindo em fases, o objetivo dos exploradores era ir se equilibrando em cada uma delas, os dois que que conseguissem ficar por mais tempo, estavam classificados para a final.

Além do equilíbrio, a prova exigiu muita resistência dos exploradores. A cada etapa avançada, eles ficavam cerca de 15 minutos em cada uma delas.

A cada nova base, ficava ainda mais difícil se manter na prova. Bruno foi o primeiro que caiu na água, logo em seguida, Ste não aguentou se equilibrar por muito tempo e caiu da plataforma. Sendo assim, Naka e Kaik são os grandes finalistas do Ilha Record!

Ste e Bruno fizeram uma divisão justa de seus mapas e entregaram números iguais para cada finalista. E por falar em mapa, Kaik e Naka receberam os dois últimos pedaços, que segundo Mariana Rios, será uma peça importante para conseguir o tão sonhado prêmio.

Os novos moradores do exilio foram recebidos com uma recepção muito calorosa, mas o clima de união durou pouco! Logo a lavação de roupa suja começou e Ste e Bruno começaram ser questionados sobre algumas ações que fizeram na vila. Eita!

Jaciara resolveu esclarecer a polêmica de que teria combinado votos e uma pequena discussão entre ela, Ste e Solange começou, parece que o exilio ficou pequeno.

A grande final do Ilha Record vai ser nesta quinta-feira, dia 8, quem você acha que vai levar o grande prêmio?