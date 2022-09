Adele recebe mais um prêmio na vida e posa ao lado do troféu

05/09/2022 | 09:11



Todo mundo sabe que Adele é uma artista pra lá de completa e que já recebeu tantos prêmios ao longo de sua carreira, mas mesmo assim ela fica sempre surpreendida quando fatura mais uma estatueta de seja lá o que for.

No último final de semana, a cantora posou em suas redes sociais ao lado do troféu do Primetime Emmy Awards que ela ganhou pela honraria de Melhor Especial de Variedade - pré gravado por Adele One Night Only, em que apresenta músicas de seu álbum 30 para um plateia cheia de celebridades no Observatório Griffith, em Los Angeles.

Na legenda da publicação, a artista escreveu:

Caramba, estou muito satisfeita! Obrigada, Ben Wiston [produtor executivo da obra] por deixar essa rodada para mim esta tarde. Confiem em mim para oficialmente ter um EGO. Muito obrigada, Academia de Artes & Ciências Televisivas, estou muito honrada em receber isso. Grande abraço a todos os envolvidos. Obrigada por me deixarem cantar em sua montanha e [enviando] muito amor a todos os outros indicados.

Vale lembrar que falta muito pouco para Adele ter finalmente o status de EGOT - que nada mais é do que um supertrunfo do mundo dos artistas já que a cantora é vencedora de 15 Grammy's e de um Oscar