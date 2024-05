Milionário, da dupla Milionário & José Rico, é internado na UTI após sofrer AVC

O cantor Milionário, que formou a dupla Milionário & José Rico, foi internado no fim da tarde da segunda-feira, 20, com um quadro de AVC Isquêmico, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, cidade a mais de 400 quilômetros da capital.

De acordo com o boletim médico, publicado pelo perfil do próprio ícone da música sertaneja raiz apenas nesta segunda-feira, 21, foi levado à emergência por um estresse traumático. Lá, foi constatado um quadro de AVC Isquêmico.

O estado atual de Milionário, de nome Romeu Januário de Matos, é estável. O artista está consciente, capaz de comunicar-se e alimentando-se por via oral.

Conhecido também como Garganta de Ouro, Milionário formou dupla com José Rico, que morreu aos 68 anos, em 2015.

Juntos, eles despontaram nos anos 1970, quando o sertanejo se expandiu com a ascensão da vasta cultura do interior do Brasil.

Depois da morte de José Rico, seguiu carreira com Marciano, com quem dividiu os palcos até a morte do companheiro de microfones, em 2019.