Colecionadores de sonhos

04/09/2022 | 10:36



Figurinhas, bolinhas de gude, bonecas, carrinhos. Estes itens e tantos outros integram coleções que várias crianças adoram fazer. Cuidar e organizar cada um são apenas algumas das lições que elas podem levar para a vida.

“Eu coleciono cubos mágicos, álbuns e figurinhas da Copa. Também tenho duas coleções de livro, o Diário de Um Banana e o Diário de Um Zumbi do Minecraft”, diz Tomás Gianfrancesco Patrão, 12 anos, que afirma se sentir bem colecionando esses itens, principalmente, os cubos mágicos, com mais de 40 modelos guardados em seu quarto. “O Pyraminx, que é a pirâmide, foi o único em que eu desenvolvi meu próprio método. Eu sei montar ele sozinho, não precisei ver vídeo”, completa.

A psicopedagoga, Sandreilane Cano da Silva, afirma que as pessoas desenvolvem a habilidade de colecionar naturalmente, desde a infância. Ela diz que, se iniciado quando criança, este hábito proporciona grandes aprendizados. “Quando coleciona objetos, ela (criança) aprende a se organizar, aprende a tomar decisões, por exemplo, trocar alguma coisa ajuda a prestar atenção em detalhes. Então torna a criança mais curiosa, mais atenta, porque quando tem um objeto, vai acabar desenvolvendo um olhar para os detalhes, porque vai procurar algo daquilo que ainda não tem”, ensina a profissional.

O estudante Murillo Stringher Pascoaleti, 11, diz que adora colecionar porque se diverte bastante e os objetos podem se transformar em relíquias no futuro. “Eu coleciono 323 cartas Pokémon, 84 carrinhos Hot Wheels e várias notas e moedas antigas, com meus avós”, conta.

Questionada sobre a idade adequada para começar uma coleção, Sandreilane afirma que não existe uma data específica e que, geralmente, a criança começa a colecionar quando já tem alguém de sua família que também pratica essa ação. “Quando a criança se espelha em um adulto para escolher a coleção, é porque é alguém que ela gosta muito. Eu falo que é quase uma declaração de amor, porque, geralmente, quando ela se espelha em alguém, é naquela pessoa que admira e que gosta muito.” conclui.

“Eu gosto que meus pais me incentivem a colecionar, porque eles brincam junto comigo”, conta Sophia Sibim, 10, que coleciona vários álbuns de figurinhas e bichinhos de pelúcia.

A psicopedagoga explica a importância dos familiares estimularem suas crianças a colecionarem. “Quando a gente fala de estímulo, se a criança gosta daquilo, sim, o pai ou o responsável tem um papel importante. Até porque, muitas vezes, algumas coisas ele precisa comprar, ajudar a procurar, né? Essa pessoa mais experiente também incentiva a criança a se organizar. Estar junto ajuda esses pais a entenderem um pouco mais sobre a personalidade dos filhos, se são aqueles mais minuciosos, mais curiosos. Então, a coleção pode ser uma das coisas que a criança utiliza para passar um tempo gostoso com a família”, afirma.

COPA DO MUNDO

Objetos de desejo da maioria das crianças – e também adultos – as figurinhas da Copa do Mundo são a bola da vez. Além de completar o álbum, a graça é trocar as repetidas com os amigos. Vários são os locais onde os colecionadores fazem as trocas. No Golden Square Shopping, de São Bernardo, uma área foi disponibilizada e tem atraído muita gente.