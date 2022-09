Lula comete gafe e chama trabalho doméstico de 'serviço da mulher' em Belém

02/09/2022 | 19:20



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu uma gafe ao implicar que trabalho doméstico é "serviço da mulher" na sua fala durante um comício no Belém, na noite de quinta-feira, 1º. O candidato do PT à Presidência afirmou que o homem tem que ter a "dignidade de ajudar na cozinha".

"A gente quer que a nossa mulher seja respeitada. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço da mulher, que assim ele vai ser parceiro", afirmou o ex-presidente.

A fala gerou críticas ao ex-presidente entre usuários redes sociais - que usuários classificaram as declarações como machistas - entre rivais na disputa pelo Planalto. "Hoje é um bom dia para relembrar que cuidar dos filhos e dos serviços domésticos é tarefa solidária do casal", escreveu o também candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), em sua conta no Twitter. O pedetista compartilhou um trecho de uma entrevista que concedeu ao programa Roda-Viva, em 1991, onde dizia não ver problema em cuidar dos filhos enquanto sua esposa viajava.

A fala de Lula ocorreu enquanto o candidato mencionava os ganhos sociais durante os governos petistas. "A gente quer criar os nossos filhos com o resultado do nosso trabalho. A gente quer cuidar da nossa família. A gente quer almoçar, jantar e tomar café todo santo dia", disse antes de mencionar a necessidade de o homem ajudar nos serviços domésticos.