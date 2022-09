Obituário - 03 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/09/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Florinda de Jesus Moraes Lemes, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ignez da Rocha, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Fernandes da Costa, 84. Natural de Monte Sião (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Thimoteo Borges, 83. Natural de Elisiário (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Trabalhador rural. Dia 28, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dulce Balbina Marcial, 72. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Maria Gomes dos Anjos, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Arakaki Nakahodo, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Renee Rodrigues, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Orildo Aparecido Eiras, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Dias da Silva, 57. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos do Nascimento Pereira, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Boa Vista, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Benedito dos Santos Ferreira, 94. Natural de Natividade da Serra (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Josefa Pereira Batista, 93. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Netuno, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Ivone Pereira Lucchesi, 92. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Severino José dos Santos, 91. Natural de Pombos (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Vitório Gomes da Silva, 85. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Osmar Rodrigues da Silva, 83. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Lavínia Gonçalves Caldeira, 78. Natural de Extrema (MG). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Rafael Genis da Silva Costa, 29. Natural de Santo André. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Osmar Bordan, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Ribamar da Cruz, 59. Natural de Olho D’Água das Cunhas (MA). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Valmiro Pereira de Almeida, 56. Natural de Sagres (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Débora dos Santos Teodoro, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Água Funda, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.



RIO GRANDE DA SERRA

Eleodorio Epifânio da Silva, 93. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Recanto Monte Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Sebastião.