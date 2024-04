Por que Ana do Carmo não pôs nome na lista?

Tem chamado muita atenção da opinião pública a ausência da petista Ana do Carmo entre os subscritores do requerimento de urgência na votação do pedido de convocação do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, para explicar as razões da crise no Hospital da Mulher, onde episódios de negligência e erros médicos teriam causado a morte de duas gestantes e quatro bebês. Como 18 legisladores endossaram o documento, incluindo os outros dois do PT e três a mais do que o mínimo necessário, a omissão da vereadora não deve comprometer a causa. Mas boatos se espalharam feito rastilho de pólvora. Nos bastidores, interlocutores lembravam a “amizade antiga” – esse foi o termo utilizado – que une Ana do Carmo e o prefeito Orlando Morando (PSDB), que teria nascido na época em que ambos eram deputados estaduais, de 2003 a 2017.

BASTIDORES

Edificando

A pré-campanha a prefeito de Santo André encabeçada pelo vice dissidente Luiz Zacarias (PL) respirou bastante aliviada nos últimos dias. Segundo informações que circulam nos bastidores, o oxigênio foi injetado pelo deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil-foto), um dos maiores entusiastas da candidatura do liberal e muito ligado ao setor da construção civil desde que foi secretário adjunto de Habitação do governo paulista. Marangoni atua bem em todo o Estado, inclusive na cidade de Pacaembu, à qual beneficiou dia desses.

Alta-roda

A cúpula política de São Bernardo se reuniu na noite de sábado no exclusivíssimo salão de festas do Clube Atlético Monte Líbano, Jardins, na Capital, para celebrar o casamento de Aly Abbas e Yasmin Arado, herdeira de uma das famílias mais ricas da cidade. O ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), o prefeito Orlando Morando e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) se sentaram em mesas separadas, mas chegaram a dividir, por alguns momentos, animada roda de conversas com o anfitrião, o empresário Armando Madel.

Saúde

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) divulgou a liberação de R$ 2,4 milhões pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para aquisição de aparelhos de mamografia para Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Cada cidade receberá R$ 800 mil, graças às emendas impositivas patrocinadas pela parlamentar.

Farra

Vídeos que circularam no fim de semana mostram evento promovido no sábado no Parque Cidade Escola da Juventude Cittá Di Maróstica, administrado pela Prefeitura de São Bernardo, com a comercialização e o consumo de drinques à base de álcool. A utilização do espaço é regida por decreto próprio datado de 16 de agosto de 2007, de número 5.698, cujo artigo 26 proíbe “fumar e fazer uso de bebida alcoólica” no recinto.

Ato de contrição

Rápida pesquisa na agenda de domingo dos pré-candidatos a prefeito das principais cidades do Grande ABC mostra o quanto o voto religioso ainda faz diferença nos rumos do pleito. Gente que fora de ano eleitoral nunca foi vista dentro de um templo agora se deixa fotografar de joelhos, mãos unidas, olhos fechados e rosto de carola que não perde um culto.

Agora vai

O empresário César do Canoa (Mobiliza) jura de pés juntos que sua pré-candidatura a prefeito de Ribeirão Pires é para valer, contrariando os boatos de bastidores de que atuaria como linha auxiliar do Paço. Ele diz que a maior prova de sua independência é a aliança recém-fechada com o PDT, que daria o corpo necessário para o projeto avançar.