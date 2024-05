Obituário - 17 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Santa Giacomini Furcin, 96. Natural de Bariri (SP). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ília Guerra Giffu, 93. Natural de Dois Córregos (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Amélia César Comitre, 90. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enriqueta Bru Pascual, 88. Natural de Valência, Espanha. Residia na Vila Dora, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Margareta Zupanc Steinhauser, 87. Natural da Iugoslávia. Residia no Centro de Santo André. Dia 12. Memorial Planalto.

Tereza Aparecida Ferrari Santilli, 84. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no Parque Central, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alves de Souza, 75. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusvaldo Rosa dos Santos, 70. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudete Sanches, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Estevão Coelho, 69. Natural de Guidoval (MG). Residia no Jardim Dabril, em Osasco (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério de Ubá (MG).

Sônia Maria dos Santos de Oliveira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilma de Castro, 67. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Amauri César Comitre, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dolores de Andrade Giordano, 63. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elça de Almeida Santos, 62. Natural de Afonso Cláudio (ES). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

João Domingos dos Santos, 45. Natural de Olinda (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Orlando Horário, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Celi Cajaiba da Silva, 73. Natural de Nova Itarana (BA). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Vandir da Silva, 79. Natural de Mirassol (SP). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Washington Luiz de Vasconcelos, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.