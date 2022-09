Homem é preso com R$ 65 mil em espécie

Heitor Agricio

Lorena S Ávila

Do Diário do Grande ABC



02/09/2022 | 08:31



Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, do 10° Batalhão de Santo André, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (31), na Estrada João Ducim, em Santo André.

Durante patrulhamento, policiais identificaram o suspeito e fizeram uma inspeção em seu carro. Eles encontraram uma mochila com ao menos R$ 65 mil não declarados.

O homem de 35 anos, que mora em São Miguel Paulista, na Zona Leste da Capital, informou que estava no Brás, outro bairro de São Paulo, e explicou que o dinheiro havia sido entregue por um fornecedor de tecidos. Isso porque ele teria teria fabricado calças jeans.

No entanto, policiais afirmaram que o homem apresentou versões desencontradas sobre a origem do dinheiro. A quantia em espécie foi apreendida. O celular do suspeito passará por perícia.

Os policiais dizem acreditar que a quantia seja de origem de diversos pontos de tráfico de drogas e que estaria sendo levada paraser entregue para um outro envolvido no crime.

Após checagem da identidade, constatou-se ainda que o homem possui antecedentes criminais por assalto.

A ocorrência foi apresentada no 1° DP (Distrito Policial) de Santo André, que investigará o caso. O homem foi liberado.



OUTRO CASO



Soldados da Polícia Militar prenderam um homem suspeito de estelionato durante a tarde da última quarta-feira (31) na da Rua da Constituição, em Santo André.

Ele estava com R$10, 7 mil em espécie. Enquanto realizavam patrulhamento pela região, os policiais viram o homem empurrar uma motocicleta e decidiram realizar uma abordagem. Durante a revista pessoal, policiais encontraram na bolsa do indivíduo a quantia em dinheiro e dois cartões de bancos em nome de outras pessoas.