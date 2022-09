Do Diário do Grande ABC



01/09/2022 | 10:01



Governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) aproveitou mais uma de suas visitas ao Grande ABC para assegurar que, caso continue no comando do Palácio dos Bandeirantes, vai entregar à população o BRT, sigla para sistema de transporte rápido por ônibus, e iniciar as obras do Metrô – modal de transporte coletivo sob trilhos com o qual sonham os moradores da região. É uma resposta clara ao seu principal adversário no pleito de outubro. Em recente sabatina promovida por veículos de comunicação, o petista Fernando Haddad disse que, se vier a comandar a administração paulista, pretende rever o projeto de mobilidade que começou a ser executado em fevereiro.

Nas questões de transporte e mobilidade públicos relacionadas ao Grande ABC, Rodrigo Garcia e Fernando Haddad são antagônicos. O tucano não só se compromete a concluir o BRT até o ano que vem como, no rol de propostas apresentadas à Justiça Eleitoral, incluiu duas linhas de Metrô para beneficiar o Grande ABC, a 20-Rosa, que sai da Lapa, e a 14-Ônix, via Guarulhos. Já o petista sequer cita a região ou uma das sete cidades em seu plano de governo oficial. Pior: declarou, com todas as letras, que vai rever o projeto do corredor de ônibus de alta velocidade caso saia vencedor da corrida eleitoral – ou seja, paradoxalmente ao que se espera de um candidato, comprometeu-se a paralisar uma obra.

Independentemente de quem assuma a cadeira de governador, a partir de 1º de janeiro de 2023, o Estado precisa avançar nos projetos de mobilidade e transporte – e não recuar, como propõem alguns. O Grande ABC possui algumas deficiências que precisam ser solucionadas com urgência. Não se pode postegar mais. Ao se comprometer a concluir algumas obras e a iniciar outras, Rodrigo Garcia fornece dose extra de esperança aos moradores da região. Que desta vez os desejos de quem aguarda há várias décadas por um meio de transporte de massa, ágil, seguro e confortável, não sejam frustrados. Chegou a hora de a região ser finalmente atendida neste seu pleito mais do que legítimo.