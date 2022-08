Bolsas da Europa fecham em queda, com comentários de membros do BCE e Fed em foco

29/08/2022 | 13:33



Os principais mercados acionários da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, 29, já que pesa a perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE), assim como o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), seguirão com sua trajetória hawkish, após comentários dos formuladores de políticas dos dois BCs. Nesta segunda, no Reino Unido, o feriado de Summer Bank, deixou o FTSE 100 fechado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,81%, em 422,64 pontos.

Economista chefe do BCE, Philip Lane alertou nesta segunda-feira que manter um ritmo "estável" de altas de juros será importante, de forma a não provocar choques no mercado. "O mesmo aumento cumulativo da taxa em um intervalo fixo tem menos probabilidade de gerar ciclos adversos se tomar a forma de uma série calibrada em várias etapas, em vez de um número menor de aumentos de taxa maiores", destacou.

No final de semana, em Jackson Hole, a integrante do conselho do BCE Isabel Schnabel afirmou que os bancos centrais precisam agir "com força" para combater a inflação.

Segundo ela, há motivos válidos para acreditar que os formuladores de políticas dos BCs se encontrarão em um ambiente menos favorável no médio prazo, já que os choques econômicos são potencialmente maiores, mais persistentes e mais frequentes.

"Os mercados estão se concentrando em discutir a mensagem de 'aperto coordenado' de Jackson Hole. Os rendimentos estão subindo e os ativos de risco estão um pouco mais baixos desde a semana passada", disse o Danske Bank em nota.

De acordo com a Reuters, operadores dos mercados monetários da zona do euro estão precificando agora 67% de probabilidade de que o BCE eleve seus juros em 75 pontos-base na reunião de política monetária de 8 de setembro.

Na sexta-feira, as chances de um aumento dessa magnitude já haviam saltado de 24% para 48%, após matéria da Reuters sobre alguns dirigentes do BCE quererem discutir a possibilidade de um ajuste mais agressivo.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,61%, a 12.892,99. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou queda de 0,83%, a 6.222,28 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB teve baixa de 0,24%, a 21.841,88 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 recuou 0,92%, a 7.989,60 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 fechou em baixa de 1,48%, em 6.112,27 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires