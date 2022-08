Diadema zera taxa de internação por Covid

Diadema completou uma semana sem internação de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, seja em leitos de enfermaria ou em UTI. Esse é um marco, já que é a primeira vez, desde o início da pandemia, que a ala Covid não possui pacientes internados por complicações da doença.

Na avaliação da secretária municipal da Saúde, Rejane Calixto, o fato é resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dois anos.

“A vacinação contra a Covid-19 é um dos principais motivos para a redução de pacientes com complicações. Hoje, temos 98% da população adulta com o esquema vacinal completo, realizamos busca dos faltosos e ampliamos o acesso à vacinação, com extensão de horários em algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), instalação de postos volantes e realização de Dias D de mobilização. Aliado a essas ações estratégicas, a Prefeitura continua monitorando a situação no município para agir a qualquer modificação importante do cenário epidemiológico da cidade”, afirma.

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico da última terça-feira, a média móvel de casos também vem caindo nas últimas semanas. Na semana epidemiológica que compreende período entre 19 a 25 de junho, a média móvel de casos era de 3.641. A partir de então começa a cair ao longo dos dias, chegando à média móvel de 829 na semana entre 17 a 23 de julho, 451 casos na semana epidemiológica de 7 a 13 de agosto e 271 entre os dias 14 e 20 de agosto.

Apesar da redução do número de casos e óbitos, Diadema manteve ações para evitar o contágio e disseminar a vacinação. O uso de máscaras em espaços públicos ainda é obrigatório, por exemplo. E, nas últimas quatro semanas, um posto volante de vacinação foi montado na feira noturna da Praça da Moça, no Centro.

O epidemiologista Dácio Rabello, responsável pelo Núcleo de Informação em Saúde da Secretaria da Saúde de Diadema, afirma que “além de não ter pacientes internados no Hospital Municipal, outros dois indicadores de diminuição da gravidade, é que nenhum dos casos de Covid envolvendo residentes no município iniciados nas últimas três semanas evoluiu para internação, seja em hospitais sediados em Diadema, quanto os sediados em outros municípios”.

“E entre os iniciados nas últimas quatro semanas nenhum resultou em óbito. Aliás, entre todos os casos iniciados nas últimas sete semanas, apenas um teve evolução para óbito”, pontuou.

Ainda é preciso ficar alerta. “Embora os casos tenham diminuído, o vírus continua circulando e, por isso, devemos manter as medidas de prevenção como o uso da máscara, higienização das mãos e seguir o protocolo de isolamento domiciliar quando positivado para a Covid-19”, ressalta a secretária de Saúde.

BALANÇO

Atualmente, Diadema registra 55.822 casos de Covid-19 e 1.627 óbitos pela doença. O imunizante contra o coronavírus continua disponível em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. As UBS Centro, Serraria e Paineiras funcionam diariamente com horário estendido até as 18h. O endereço das Unidades está disponível no site da Prefeitura (www.diadema.sp.gov.br).