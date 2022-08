Lore Improta comemora mêsversário de Liz e se derrete pela filha

28/08/2022 | 11:10



Vamos combinar que já não é novidade para ninguém que as mamães de hoje em dia não esperam a criança fazer um ano de idade para montar uma verdadeira festona. Tudo porque surgiu o mêsversário e todos os meses que antecedem o primeiro aninho tem uma festinha, seja grande ou pequena.

Lore Improta, por exemplo, compartilha mensalmente em suas redes sociais a evolução de sua filha, Liz, fruto da relação da dançarina com Léo Santana e ela simplesmente adora fazer vários temas diferentes para a comemoração de mais um mês de vida da pequena.

No último sábado, dia 27, Lore fez questão de compartilhar uma foto de mais um mêsversário de Liz em que a pequena (que é a cara do papai) apareceu vestida com camisetas de basquete, assim como Léo Santana adora usar.

11 meses da nossa bebê feliz. E como vocês falam que eles se parecem demais, tinha que ser esse tema né? TAL PAI TAL FILHA. Vestindo iguais para relembrarmos a saga do basquete que mamãe teve esse ano. Agora é se preparar para a festa de um aninho de Lilica.