Com Baronesa, Will Rambo e Bruno, primeira Zona de Risco da mansão é formada em A Grande Conquista

Votação liberada! Na última terça-feira, dia 14, rolou a primeira formação da Zona de Risco na fase da mansão. Disputando a preferência do público estão três pessoas: Claudia Baronesa, Will Rambo e Bruno Cardoso.

Antes de começar a conversar ao vivo com os participantes, Rachel Sheherazade chamou um vídeo que mostrou as conversas do dia. Ao longo da preparação para o programa, os conquisteiros ficaram quebrando a cabeça para montar estratégias de como proteger seus grupos.

A contagem de votos foi tema em todos os momentos entre os competidores. Como foi o caso de Guipa tentando escapar da primeira Zona de Risco da mansão.

A dinâmica de votação levou em consideração todos os participantes, que tiveram que escolher alguém na frente de todo mundo. Comandada por Sheherazade, A Grande Conquista decidiu os nomes escolhidos de forma acirrada.

Fellipe Villas conquistou um poder durante a Hora do Faro, uma imunidade. O participante não poderia ser escolhido para uma possível eliminação.

Os donos da mansão Will Rambo e Baronesa tiveram dificuldades de entrar em um consenso antes da atração ir ao ar. O jogador sugeriu o nome de Guipa, que é um dos únicos conquisteiros com quem ele já teve problemas. Mas a mãe de MC Gui não decidiu na hora da conversa dos dois.

Como líderes da casa nesta primeira Zona de Risco, eles deveriam votar em conjunto em um participante. Os dois não tinham decidido antes da atração começar, os dois receberam uma consequência. Na hora, os donos receberam um minuto para conversar e não quiseram colocar ninguém. Por conta disso, Rambo e Baronesa acabaram diretamente na berlinda.

Após a falta de escolha da dupla comandando a mansão, Baronesa relembrou que dias antes da formação eles tiveram uma conversa que não foi seguida. No final das contas, a mãe do MC acabou batendo boca por revelar o acordo entre eles.

Já no começo da votação cara a cara, o primeiro voto, de Vinigram em Bruno Cardoso, já causou discussões. Continuando, as outras indicações seguiram a mesma dinâmica com muito bate boca entre os participantes. Mas no final, Bruno acabou como o terceiro nome da Zona de Risco.