Brasil vence Japão com tranquilidade e confirma classificação no Mundial de vôlei

28/08/2022 | 10:45



A seleção brasileira masculina de vôlei está nas oitavas de final do Campeonato Mundial. Os comandados de Renan Dal Zotto não tiveram dificuldades para vencer o Japão por 3 sets a 0 na manhã deste domingo. O resultado foi de 25/21, 25/18 e 25/16. Com a vitória na estreia sobre Cuba, o Brasil já garante classificação antecipada para a próxima fase.

Com a vaga nas oitavas de final já garantida, o Brasil encerra a fase de grupos enfrentando o Catar na última rodada. Com Cachopa de titular no lugar do Bruninho mais uma vez, o Brasil teve primeiro set disputado e conseguiu vitória crucial. Leal foi destaque e comandou o triunfo tranquilo nos outros dois sets.

Nishida começou o jogo embalado e abriu 3 a 0 apenas com seus saques. A disputa no início do jogo ficou próxima, com os times colados no placar. Quando o Japão começou a se distanciar, Renan Dal Zotto pediu tempo para tentar recolocar o Brasil no jogo. O Brasil conseguiu se encontrar em quadra, alcançou o Japão rapidamente e abriu vantagem nos pontos finais do set inicial, vencido pela seleção brasileira.

Diferente do primeiro set, o Brasil começou o set seguinte saindo na frente com boa vantagem. Apesar das pausas, o Japão não conseguiu igualar o jogo. Com boas articulações, o Brasil chegou a abrir seis pontos de vantagem, 16 a 10. O time brasileiro seguiu distante dos rivais e fechou o set por 25 a 18.

O Japão entrou bem no terceiro set e conseguiu impor certo domínio sobre o Brasil, o que não persistiu por muito tempo. Logo a seleção brasileira retomou a vantagem por 6 a 5. O Brasil voltou a abrir boa vantagem também no terceiro set e caminhou com tranquilidade rumo à vitória.

No outro jogo do Grupo B na manhã deste domingo, a seleção cubana venceu o Catar por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/21, 22/25 e 25/19. Na estreia, Cuba havia sido derrotada pelo Brasil por 3 sets a 2, enquanto o Japão fez 3 sets a 0 sobre o Catar.