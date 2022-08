PM faz treinamento para combater invasão em escolas do Grande ABC

Lorena Avila

Do Diário do Grande ABC



27/08/2022 | 08:56



A 6ª Companhia do 10° Batalhão da Polícia Militar de Santo André realizou um treinamento, na última quinta-feira (25), para combater ataques em escola. A meta é evitar tragédias como a ocorrida em Suzano, na Região Metropolitana, em 2019.

O simulado de ocorrência tem como finalidade prevenir crimes de grave ameaça dentro das instituições, além de exercitar a agilidade no resgate às vítimas.

“A tropa está treinada e isso ajuda a dissuadir a ação criminosa. Estamos preparados para prevenir esse tipo de crime na nossa cidade e agir com rapidez”, disse o capitão Arley Topalian, comandante da companhia de Força Tática que chefiou o treinamento.

Foram realizadas ao menos 10 tipos de simulações sobre a mesma ocorrëncia.Os policiais também atuaram representando um indivíduo armado dentro do ambiente acadêmico.

A atividade foi aberta ao público e contou com a presença de convidados, como representantes do Ministério Público, do Judiciário, professores, diretores de escolas, equipe de seguranças e funcionários de empresas. Eles puderam ver como é a atuação dos policiais, além de aprender como devem agir em situações de risco.

Ainda acompanharam o treinamento, o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Marcelo Gonçalves Gaspar, comandante de Policiamento de Área Metropolitana e tenente-coronel Paulo Sérgio de Melo, comandante do 10° Batalhão de Santo André.

HISTÓRICO

Em 2019 a polícia apreendeu celulares, notebook e outros aparelhos eletrônicos de trës adolescentes suspeitos de planejar um ataque terrorista na EE (Escola Estadual) Carlina Caçapava de Mello, no bairro Santa Teresinha, em Santo André.

Na época, a polícia identificou conversas com teor violento e de ódio, onde os meninos traçavam um plano para matar alunos e professores. À época, o caso repercurtiu em todo o País.