Joelma conta que sofre com sequelas de Covid-19: Não é só o rosto, o corpo todo que incha

24/08/2022 | 13:10



Na última terça-feira, dia 23, Joelma participou do programa The Noite com Danilo Gentili e falou sobre sua saúde. A cantora teve Covid-19 quatro vezes e por isso ficou com algumas sequelas relacionadas à doença. Durante a entrevista, a artista explicou que não é só o rosto que fica inchado, como aconteceu com ela e chamou a atenção de seus fãs.

No programa, Joelma assistiu a gravação de seu DVD Isso é Calypso. Depois de rever as imagens ela comentou que já estava mal no momento, mas só depois teve um tratamento mais aprofundado:

- Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid. Não é só o rosto, o corpo todo que incha.

A paraense ainda explicou que mesmo com uma boa alimentação, essa sequela aconteceu com ela. Segundo Joelma, isso piora em algumas situações de sua vida:

- Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando.

Como você viu, em junho deste ano, a artista ficou internada por cinco dias no Hospital São Luiz, em São Paulo, para tratar de esofagite, gastrite e edema, todos causados pela Covid-19.