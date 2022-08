Avisa que é ela! Coleção de óculos de Virginia Fonseca esgota em 30 minutos de venda

23/08/2022 | 12:11



Virginia Fonseca está aproveitando a sua fama para cair ainda mais em campanhas publicitárias e recentemente, a esposa de Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais que lançou uma coleção de óculos de Sol - que inclusive ficaram belíssimos.

A influenciadora em parceria com a marca By Ik mostraram que são sucesso absoluto juntas porque em apenas 30 minutos do anúncio de vendas, todos os óculos que estavam disponíveis para a compra, foram vendidos.

Mas claro, tudo se tem uma imensa estratégia por trás e com os óculos de Virginia Fonseca não seria diferente. Após anunciar o lançamento, a mãe de Maria Alice e Maria Flor vinha aparecendo com os itens nas redes sociais e a aposta, segundo o Metrópoles, é que a influenciadora fature mais de 17 milhões de reais com os itens de beleza e cuidados para a pele da We Pink.