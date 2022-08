Prova com todos os exploradores do Ilha Record tem grande virada e metade dos exilados volta para a vila

23/08/2022 | 01:10



Hoje foi o dia da grande virada no Ilha Record. Em uma edição especial, os seis exilados tiveram a chance de voltar para a vila, enquanto os exploradores, que seguiam intactos no jogo, temeram ir para o exílio.

E o dia já começou com a grande surpresa para todos os exploradores. Os exilados ficaram muito animados em saber que teriam uma chance de virar o jogo e voltar para a vila.

Já os moradores da vila ficaram tensos com a informação de que teriam que lutar pela sua permanência no jogo.

A prova foi disputada em duplas formadas por uma pessoa do exílio e outra da vila. As três duplas que realizassem a prova no menor tempo voltava para a vila, ou seja, três exilados iriam finalmente regressar.

Para realizar a prova, os participantes tinham que disparar o cronômetro, depois correr e pegar as calhas para montam um caminho. O objetivo da estrutura era para arremessar dez bolas que deveriam cair em um cesto ao final do caminho de calhas. Por último, eles tinham que parar o cronômetro. Aqui o tempo foi o pior inimigo dos exploradores.

As duplas que iniciaram a prova foram, Kaik e Solange, Jaciara e Bruno, Ste e Naka.

Depois, foi a vez das duplas Vitória e Rafael, Caíque e Kaio e Whendy e Fábio.

E a primeira dupla que voltou para a vila foi Kaik e Solange, com o menor tempo de prova. A segunda dupla a fazer o menor tempo foi o casal Ste e Naka e a ultima dupla a permanecer no jogo foi Bruno e Jaciara!

As emoções não acabaram na prova, o guardião chegou com uma surpresa, e Kaik foi escolhido pelos exilados para receber o novo pergaminho. Para a sorte do explorador, ele foi indicado como comandante deste ciclo e ainda recebeu três pedaços de mapa, que decidiu distribuir para Solange, Naka e Jaciara, os três que conseguiram regressar do exílio.

Fábio, novo exilado deixou seus mapas para Kaik e Ste, enquanto Rafael entregou os seus para o Kaik, Jaciara, Bruno e Solange.

E aí, o que achou da reviravolta do jogo?