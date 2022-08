Ibovespa resiste à realização de lucros e opera em alta moderada

16/08/2022 | 11:35



O Índice Bovespa segue resistindo aos movimentos de realização de lucros e oscila com sinal de alta moderado, apesar do fraco desempenho dos índices de ações da bolsa de Nova York. Em um dia de agenda escassa, os ganhos são puxados pelas ações do setor de commodities, como Petrobras, Vale e siderúrgicas. Já as ações do setor de consumo, líderes de altas nos últimos dias, sucumbem a uma leve correção.

"O movimento da Bolsa até surpreende, uma vez que ela vem se mantendo firme, resistindo a uma aguardada realização de lucros. O mercado mostra um alívio com as recentes leituras deflacionárias e balanços positivos, e o ingresso de recursos externos dá sustentação ao mercado, com a visão de que o ciclo de aumentos de juros chegou ao final", disse Felipe Moura, analista da Finacap Investimentos.

Ele ressalta ainda os baixos níveis de valuation, que tornam as ações brasileiras atrativas ao investidor.

Entre os destaques do dia, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) recuou 1,28% na segunda quadrissemana de agosto, após queda de 1,13% na primeira leitura do mês. O indicador acumula alta de 5,86% em 12 meses, menor do que o avanço de 6,02% no período até a primeira medição.

Às 11h25, o Ibovespa subia 0,38%, aos 113.460,04 pontos.

Na máxima dia, alcançada instantes atrás, o índice chegou a subir 0,53%, aos 113.626,04 pontos. Petrobras ON e PN subiam 1,44% e 0,91% no horário acima, enquanto Vale ON ganhava 2,40%.