Liderando adversários, Fábio é o novo comandante do Ilha Record

16/08/2022 | 01:10



Um novo ciclo se formou no Ilha Record, e o dia já começou com o jogo bem movimentado. Os exilados receberam uma missão do guardião da ilha, que mudou os rumos da prova:

Atenção exilados, escolham dois exploradores, a sorte vai decidir entre eles quem será comandante e quem terá um desvantagem na prova em equipes

Ste já é uma das comandantes, e escolheu a equipe Ametista para liderar. Agora, com a escolha dos exilados, Kaik e Fábio tiveram que escolher entre os pergaminhos que indicaram qual dos dois seria comandante e qual levaria a desvantagem.

Fábio teve sorte e conseguiu pegar o pergaminho que indicava ele como comandante. Enquanto Kaik recebeu a desvantagem, que foi dada para a equipe de Ste.

Porém, a escolha dos pergaminhos custou a formação que Kaik, Ste e Fábio tinham planejado. Como aliados, o trio queria ficar junto para unir forças contra os outros exploradores. No Ilha Record nem tudo sai como esperado para os participantes!

A prova de hoje envolveu tempo e pontaria. Os exploradores, primeiro, tinham que levar uma estrutura de coqueiro, passar por obstáculos e montar do outro lado do campo. Depois, pegar um molho de chaves, e deixar em um local indicado. Enquanto isso, um dos participantes da equipe estava suspenso em um guindaste, e deveria pescar a chave. Por ultimo, abrir um baú com treze saquinho e arremessar em um alvo no chão. A cada arremesso, um tempo a mais era computado. Quem terminasse a prova em um menor tempo levava a melhor.

Dessa vez, na equipe de Ste, Caíque pareceu não muito animado e, segundo a comandante, ele não estava dando seu melhor. Eita. Os dois exploradores não estão se dando muito bem desde o ciclo anterior.

E parece que a desvantagem dada pelo guardião pesou na equipe Ametista, pois a a equipe Esmeralda, comandada por Fábio, levou a melhor. O comandante do ciclo deu um dos mapas da prova para Bruno e o outro guardou para si.

E ai, como você acha que vai ficar o clima na Vila depois da prova?