Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/08/2022



Após impasse que já durava quatro meses, a FUABC (Fundação do ABC), entidade de saúde gerenciada pelas prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano, definiu a diretoria titular para cumprir a gestão que vai até dezembro do próximo ano.

Na sexta-feira, na sede da instituição, reunião aprovou os nomes de Luiz Mário Pereira de Souza Gomes para assumir a presidência, o da médica Maria Odila Gomes Douglas na vice-presidência e o do advogado Bruno Vassari como secretário-geral da entidade da área de saúde.

Luiz Mário já ocupava interinamente a presidência da UFABC, ainda sem aval de todos os mantenedores, desde que Regina Maura Zetone, que havia sido eleita em janeiro deste ano, decidiu renunciar ao posto, em abril, alegando motivos pessoais. Logo depois de deixar a FUABC, Regina Maura foi anunciada como secretária de Saúde de São Caetano. O nome do atual presidente é uma indicação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Reconhecida no ambiente médico do Grande ABC e referência para muitos profissionais do setor, Maria Odila deixa a direção-geral do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André para assumir o cargo número 2 da FUABC. A saída dela do hospital de Santo André foi cercada de muita emoção. A profissional de saúde é formada pela Faculdade de Medicina do ABC, instituição de ensino mantida pela Fundação do ABC. O nome de Maria Odila Gomes foi apresentado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), atual presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Bruno Vassari foi indicado para a FUABC pelo prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Atualmente, ele exerce a função de chefe de gabinete da administração municipal.

A FUABC é considerada uma das instituições mais importantes e estratégicas do Grande ABC, mas viveu abalos recentes. Com a renúncia de Regina Maura, a instabilidade política voltou a tomar conta da entidade, que, agora, começa a reunir condições para seguir as ações necessárias de gestão.

A entidade passou por crise de imagem e administrativa durante a gestão de Adriana Berringer Stephan, marcada por falta de transparência em diversas ações. Ela foi sucedida justamente por Regina Maura.

Recentemente, a FUABC venceu chamamento público do governo do Estado e seguirá à frente do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, por mais cinco anos. Tanto as áreas clínicas quanto as administrativas permanecem sob o comando da Fundação do ABC