Pantanal faz homenagem à Claúdio Marzo, o primeiro Velho do Rio

14/08/2022 | 10:11



Não teve como não se emocionar com o capítulo do último sábado, dia 13, de Pantanal. De forma inesperada, Bruno Luperi, autor da adaptação da novela, incluiu uma linda homenagem à Claúdio Marzo, o ator que interpretou o Velho do Rio em 1990, em uma das passagens da trama.

A comitiva fantasma também esteve presente na versão de 1990, mas com alguns detalhes diferentes. Na obra original de Benedito Ruy Barbosa, a passagem dos peões e o som do berrante deixavam o Velho do Rio à mostra na polêmica foto tirada por Jove.

Já na versão de 2022, nada disso acontece. Em contrapartida, Luperi escreveu uma linda cena em homenagem à memória de Claúdio, que morreu em 2015. Nas imagens, o ator surge em cima de um cavalo e é reverenciado por Osmar Prado, o atual interprete do Velho.