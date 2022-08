J.K. Rowling pede ajuda do Twitter após mensagem em tom de ameaça

13/08/2022 | 21:35



J.K. Rowling, autora dos livros Harry Potter, fez um pedido de ajuda ao perfil verificado @TwitterSupport, que ajuda na resolução de problemas da plataforma, após receber uma mensagem em tom de ameaça neste sábado, 13.

A escritora publicou alguns prints explicando a situação. Ao comentar sobre o esfaqueamento de Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos, escreveu: "Me sentindo muito mal agora. Que ele fique bem". Um perfil, então, respondeu-a: "Não se preocupe. Você é a próxima". De acordo com Rowling, o mesmo perfil exaltou Hadi Matar, autor do ataque a Rushdie.

Com medo de a ameaça ser real, ela pediu ao Twitter: "Alguma chance de suporte?". Posteriormente, ela tranquilizou os fãs: "Obrigado por todas as mensagens de apoio. A polícia está envolvida (já estavam envolvidos em outras ameaças)".