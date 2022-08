Queda de árvore danifica casas e deixa ferido na Chácara Baronesa

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 08:23



“Na hora parecia estar acabando o mundo.” Este é o relato de Viviane de Souza Caramatti, 32 anos, moradora há 20 anos na Chácara Baronesa,em Santo André, sobre a queda de eucalipto sobre casas, que ocorreu por volta das 3h30 da última segunda-feira (8). No total, 11 casas foram atingidas e 13 pessoas ficaram desalojadas, porém, todas foram encaminhadas à assistência social, e vão receber auxílio aluguel da Prefeitura.

Um homem de 29 anos foi atingido pela árvore e encaminhado ao CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André). Após atendimento, o munícipe foi liberado.

A equipe de reportagem do Diário acompanhou a retirada do tronco e de escombros no local, próximo à avenida Marginal Córrego Taioca, e constatou que casas e comércios ficaram destelhados, além do acumulo de entulho e barro na via.

“Um barulho muito forte, no momento estava com minhas quatro crianças. Na minha casa ficou tudo fechado, não conseguia sair. Devido a falta de luz, machuquei minha cabeça nos galhos. Foi desesperador”, afirma Viviane.

Segundo a Prefeitura, as equipes municipais (Defesa Civil e Departamento de Áreas Verdes) seguirão os trabalhos para a retirada do tronco, que deve terminar hoje.

Após o serviço, será feita a avaliação das casas atingidas, para verificar a possibilidade de reconstrução. O Corpo de Bombeiros também auxiliou na ocorrência.

FUTURO

A região da Chácara Baronesa contará, em breve, com a construção de 1.000 moradias, no Jardim Irene e no Jardim Alzira Franco.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), esteve no município em junho deste ano e reforçou os investimentos no local.