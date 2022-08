Chelsea derrota o Everton com gol de Jorginho e estreia com vitória no Inglês

06/08/2022 | 16:05



Com um gol de Jorginho, no final do primeiro tempo, o Chelsea estreou com vitória no Campeonato Inglês ao derrotar o modesto Everton por 1 a 0, em partida disputada no Goodison Park. Mesmo jogando diante de sua torcida, os donos da casa tiveram dificuldade em furar a retranca adversária e o resultado apertado foi reflexo de um futebol com pouca inspiração.

Favorito para o jogo, o Chelsea partiu logo para o ataque, mas esbarrou em um forte esquema defensivo armado pelo técnico Frank Lampard. O Everton recuou as linhas de marcação e passou a apostar na ligação direta para o ataque.

O pênalti convertido por Jorginho aconteceu nos acréscimos da etapa inicial. Chilwell recebeu na área e foi derrubado por Doucouré. Acostumado a dar um pulinho momentos antes das cobranças penais, dessa vez Jorginho bateu firme e deslocou o goleiro rival.

Com poucas jogadas de penetração, a equipe do treinador Thomas Tuchel arriscou os chutes de meia distãncia. Ao final do primeiro tempo, foram 10 tentativas de finalização do Chelsea contra apenas três do Everton.

Mesmo em desvantagem, os visitantes foram tímidos em suas ações ofensivas e o Chelsea esteve sempre mais perto de ampliar o marcador. Na melhor chance da segunda etapa, Sterling escorou um cruzamento de Cucurella, mas Mykolenko evitou gol certo com um carrinho providencial aos 37 minutos da etapa final.

Logo após esse lance, a partida foi brevemente interrompida por um motivo inusitado. Um torcedor passou mal e policiais e médicos dos dois times foram até a arquibancada para prestar socorro. Somando a paralisação mais os acréscimos, a etapa final teve pouco mais de dez minutos de tempo regulamentar.

Com o jogo sob controle, o Chelsea administrou a vantagem e garantiu os primeiros três pontos na competição. Mais três partidas acontecem neste domingo como complemento da rodada inicial: Leicester x Brentford, Manchester United x Brighton e West Ham x Manchester City.