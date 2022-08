Jesuíta Barbosa está vivendo amizade colorida com gaúcho

06/08/2022 | 12:10



Jesuíta Barbosa está curtindo a vida e, segundo informações do Extra, ele está vivendo uma amizade colorida com Cícero Ibiero desde abril. Foi com o gaúcho, que ele conheceu em um aplicativo de relacionamentos, que o ator estava trocando beijos na última sexta-feira, dia 5, no Rio de Janeiro.

E para quem está se perguntando sobre o fotógrafo Fábio Audi, namorado de Jesuíta, os dois vivem em um relacionamento aberto. Vale pontuar que eles estavam juntos há mais de sete anos quando colocaram um ponto final em 2021. No meio de julho eles foram vistos em clima de romance em São Paulo.

Uma fonte próximo ao casal falou ao Extra sobre a relação deles:

Eles têm uma ligação forte, de muito tempo, mas são livres. Jesuíta pode ficar com outras pessoas, assim como ele, disse. Vale pontuar que é na casa de Audi que Jesuíta fica quando está em São Paulo.