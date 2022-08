Festa Italiana de São Caetano começa neste fim de semana

Da Redação



06/08/2022 | 09:57



Depois de dois anos de suspensão pela pandemia do coronavírus, a tradicional Festa Italiana de São Caetano volta neste fim de semana ao calendário de eventos do Grande ABC. Hoje, às 18h, acontece a abertura da programação do festejo, que neste ano chega à 29ª edição.

Em formato conhecido pelo público da região, as barracas gastronômicas foram montadas ao longo da Rua Mariano Pamplona e da Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação. Já a parte cultural, incluindo os shows musicais, serão realizadosno Parque Municipal Província de Treviso, inaugurado pela Prefeitura no último dia 28, com parte da agenda comemorativa dos 145 anos de São Caetano.

Uma das mais tradicionais festas temáticas de rua do Estado de São Paulo, a Festa Italiana ocorrerá todos os sábados e domingos de agosto (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28), com variada opção de gastronomia e atrações culturais típicas da Itália. A expectativa é a de receber mais de 100 mil pessoas nos quatros fins de semana.

“É uma festa que não perde suas raízes em São Caetano, que se orgulha de sua colonização italiana. O evento está cada vez mais exuberante, atraindo milhares de famílias”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior. “Neste momento de pandemia controlada, podemos voltar a nos confraternizar. Será uma celebração da vida.”

Lasagna, gnocchi, capeletti, cannoli, sfogliatella e muitas outras delícias da gastronomia italiana integram o cardápio das 28 barracas de comidas e bebidas típicas mantidas por entidades assistenciais da cidade. Já na parte musical, Fred Rovella, Tony Angeli, Vivi Sorella, Mardoqueu Borguesi, Andrea Bien e Ivan Luigi, entre outros, cantarão clássicos como Volare, O Sole Mio, La Solitudine, Bella Ciao e muitas outras canções que marcaram época.

PROVÍNCIA DE TREVISO

O novo parque de São Caetano foi construído em parte de terreno que pertencia à Indústrias Matarazzo. O espaço funciona todos os dias da semana, das 6h às 18h, e conta com pista de caminhada, ciclovia, quadras poliesportivas, lanchonete, playground, academia para a prática de exercícios físicos, espaço pet, jardins de chuva e área para compostagem.