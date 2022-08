Marcelo Melo vence em duplas e está na final do Torneio de Los Cabos

06/08/2022 | 08:45



Marcelo Melo e Raven Klaasen garantiram vaga na final de duplas do Torneio de Los Cabos ao vencer Tomas Etcheverry e Chun-Hsin Tseng por duplo 6/3 em uma hora e oito minutos de partida. O triunfo marca o bom momento da parceria do brasileiro com o tenista sul-africano. Antes de garantir vaga nesta decisão, eles já tinham obtido o vice-campeonato no piso de grama de Newport.

Aos 38 anos, Marcelo Melo se encaminha para a sua quarta final na temporada. Além das duas com Klaasen, ele foi vice em Adelaide atuando ao lado do croata Ivan Dodig e terminou em segundo no saibro de Lyon formando dupla com o argentino Máximo Gonzalez.

O primeiro set começou com eficiência total no serviço. Após a quebra no oitavo game, no entanto, Melo e Klaasen forçaram o ritmo, venceram três games em sequência e definiram o primeiro set a seu favor.

No segundo set, o poder de concentração foi preponderante para conseguir se manter no jogo. Eles escaparam de todos os break-points, obtiveram duas novas quebras e fecharam a partida em 2 sets a 0.

A dupla agora espera o seu adversário para a final. Santiago Gonzalez, do Chile, e o argentino Andres Molteni disputam a outra vaga com o americano William Blumberg e o sérvio Miomir Kecmanovic.