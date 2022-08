Obituário - 06 de agosto de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Toshiharu Ueno, 91. Natural do Japão. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Kasumoto Kasuo, 91. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jacira de Paula Souza, 80. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Crematório Vila Alpina.

Efraim Guedes dos Santos, 77. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Paulino de Oliveira, 69. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ricardo Biazon, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Jardim da Colina.

Cirlene Sitta de Assis, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laércio Antonio Ferrari Junior, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Substituto de tabelião. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Manoela Servilha Sganzerla, 91. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

Leonora Cardoso de Oliveira, 91. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Dalva Nani Rioto, 88. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esplanada, em São José do Rio Preto (São Paulo). Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Jerozina Maria de Jesus, 85. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Thereza Ignez da Silveira, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Marina dos Santos Benedetti, 79. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião André, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Jorge dos Santos Paradinha, 72. Natural de Portugal. Residia na Vila Franchini, bairro Jabaquara, em São Paulo, Capital. Dia 31. Jardim da Colina.

Valdenilda Florêncio da Silva, 70. Natural de Igaci (Alagoas). Residia no Jardim Inácio Monteiro, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Diadema. Cemitério do Carmo II, em Itaquera, São Paulo, Capital.

Valdenir Ferreira de Oliveira, 69. Natural de Jucás (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Ricci, 62. Natural de Florestópolis (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Autônomo. Dia 31, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Sebastião Vieira da Silva, 55. Natural de Rio Espera (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Nilza Maria de Melo Rosa, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Vagner Belo Gonçalves, 51. Natural de Itanhém (Bahia). Residia no Jardim Primavera, em Jacareí (São Paulo). Dia 31, em São Bernardo. Memorial Jardim da Paz, Parque Santo Antonio, em São Paulo, Capital.

Gilmar Araújo de Lima, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Vagner Cândido, 48. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Carlos Antonio de Souza Junior, 27. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Irene Condeir Infante, 85. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Eunice Moreira da Silva, 72. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Aureluce Capatto de Souza Campos, 71. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes.

Maria Helena Valentim dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sul, em São Paulo, Capital. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

Francisco Narciso de Aquino, 61. Natural de Pereiro (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Lúcia de Sousa Rocha, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Gustavo Henrique da Silva, 32. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria Rosa Tavares Garcia, 90. Natural de Guará (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIO GRANDE DA SERRA

Conceição Pereira da Silva, 92. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 31, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.