Yudi Tamashiro admite que não gostava do apelido PlayStation: - Eu tinha raiva

05/08/2022 | 09:10



Caso você não se lembre, Yudi Tamashiro foi apresentador do programa matinal Bom dia & Companhia, do SBT, por um longo período da infância e adolescência de muitos brasileiros. Na época, ao lado de Priscilla Alcântara, a atração consistia em brincadeiras e prêmios para as crianças. Na roleta da sorte, por exemplo, um dos prêmios mais cobiçados era o PlayStation - e foi daí que surgiu o apelido dado ao apresentador, que também chegou a criar o bordão com o número de telefone que o programa usava na época.

Quatro, zero, zero, dois, oito, nove, dois, dois, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation dois.

Apesar das brincadeiras e piadinhas, Yudi contou durante o podcast TalkCast, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 4, que não gostava nem um pouco do apelido. Aos 15 anos de idade, ele chegava a ficar bastante irritado.

- No começo eu tinha raiva, eu ficava falando: Eu sou mais do que o PlayStation.

Contudo, com o passar dos anos, o cantor aprendeu a relevar a situação e começou até a gostar um pouco mais do apelido, principalmente quando descobriu que poderia ganhar dinheiro com isso.

- O tempo foi passando, depois que eu comecei a ganhar dinheiro com esse apelido, eu passei a gostar. Naquela fase, eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, o mercado de game não era forte. Tinha muito preconceito ainda. Depois que isso começou a gerar lucro, comecei a fazer vários eventos, me chamavam, eu comecei a encontrar uma saída para esse apelido.