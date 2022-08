ANP: produção de petróleo caiu 2,6% em junho na comparação com mesmo mês de 2021

04/08/2022 | 20:06



A produção nacional de petróleo em junho foi de 2,828 milhões de barris por dia, queda de 2,6% na comparação com o mesmo mês de 2021 e 1,8% abaixo da produção de maio. A informação consta do boletim mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta quinta-feira, 4. Já a produção brasileira de gás natural, informou a ANP, ficou em 133 milhões de metros cúbicos por dia, redução de 2,1% na comparação com um ano atrás e 0,9% abaixo do registrado em maio.

No total, a produção de petróleo e gás natural em junho foi de 3,664 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d), dos quais 2,759 MMboe/d ou 75,3% vieram de 126 poços no pré-sal. Em junho, no pré-sal, houve redução de produção de 1,7% na comparação interanual e queda de 2,7% na comparação com o mês imediatamente anterior.

Operadores

Considerada toda a produção de petróleo em junho, 93,6% foi operada pela Petrobras. A segunda maior operadora foi a Total Energies (2,4%), seguida da Trident Energy (0,7%), e PetroRio (0,6%).

No caso do gás natural, a Petrobras operou 89,9% da produção, seguida de Eneva (5,3%), Total Energies (1,6%) e Origem Alagoas (0,7%). Em ambos os casos, pouco mais de 2,5% da produção é dividida entre operadores menores.

Regiões

Desagregada por região, 77% da produção de petróleo do Brasil em junho veio do Rio de Janeiro, seguido do Espírito Santo (11%), São Paulo (9%), e Rio Grande do Norte e Bahia, ambos com 1% do total.

Com relação ao gás natural, 60% foi produzido no Rio, enquanto 13% veio de São Paulo, 10% do Amazonas, 7% do Espírito Santo e os 10% restantes de outros estados.

Destaques

No período, destaca a ANP em seu boletim, o campo de Tupi, na Bacia de Santos, registrou a maior produção de petróleo do país, 714 mil barris por dia. Tupi, informou a ANP, também teve produção média de gás natural de 33,1 milhões de metros cúbicos por dia e foi o campo com o maior número de poços produtores. O campo é operado pela Petrobras.

Individualmente, a plataforma FPSO Carioca, também da Petrobras, registrou a maior produção de petróleo naquele mês: 172,9 mil barris por dia retirados de quatro poços nos campos de Sépia, Sépia Leste e Sépia Eco.