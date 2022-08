Bruno Krupp fala pela primeira vez depois de atropelar jovem no Rio de Janeiro: Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada

04/08/2022 | 09:10



O influencer, Bruno Krupp se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira, dia 3, após ser acusado de atropelar e matar um jovem de 16 anos de idade, no Rio de Janeiro, no último sábado.

No vídeo, Krupp aparece deitado em uma maca e fala como chegou ao hospital e alguns detalhes do ocorrido:

- Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido, pode ter certeza que eu queria que o pior tivesse acontecido comigo. Eu fui levado de ambulância para o hospital, eu fui transferido de ambulância para outro hospital, eu não fugi do hospital, eu não fugi dos médicos. Eu fiquei três horas esperando no hospital para ser atendido, ninguém me atendia. Eu estava morrendo no hospital, os empregados me tratando mal no hospital, batendo a maca comigo no corredor, me chamando de assassino, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada. Gente, foi um acidente, gente.

Lembrando que Bruno não é habilitado e estava dirigindo em alta velocidade na hora do acidente. No momento, o influencer está preso e sendo investigado pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.