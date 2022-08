Zagueiro Luccas Claro acerta com clube da Turquia e rescinde com o Fluminense

03/08/2022 | 18:05



Mais um jogador experiente se despede do Fluminense no meio da temporada para buscar novos ares na carreira. Depois de o goleiro Muriel trocar o Rio pelo Limassol, do Chipre, agora quem deixa o clube das Laranjeiras é o zagueiro Luccas Claro, a caminho do futebol turco.

O defensor de 30 anos foi muito bem no clube em 2020 e 21, mas atualmente estava na reserva com o técnico Fernando Diniz - perdeu a vaga para Manoel, que vem formando a dupla com Nino. Querendo atuar com mais frequência, Luccas Claro pediu para que o contrato até dezembro fosse encerrado antes e o clube aceitou prontamente.

"O zagueiro Luccas Claro, que tinha vínculo com o Fluminense até o fim de 2022, solicitou nesta quarta-feira a rescisão do contrato para firmar novo compromisso com um clube turco. O clube receberá uma compensação financeira pela saída do atleta", anunciou o Fluminense.

Luccas Claro já podia assinar um novo vínculo com qualquer clube e, mesmo assim, um acordo foi costurado no qual o Fluminense não o perderá de graça. O time turco, não revelado pelos cariocas, pagará para ter o defensor já no começo da temporada europeia.

O zagueiro jogou contra o Santos na segunda-feira e já se despediu dos companheiros no CT Carlos Castilho. "Todo o nosso carinho e gratidão ao zagueiro que honrou e lutou por nossas cores ao longo dos 118 jogos em que atuou pelo clube. Entre tantos momentos especiais, foram gols em clássicos, conquistas e grande identificação com o Flu. Valeu demais, Guerreiro!", se despediu o Fluminense.