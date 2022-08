Bia Haddad volta às quadras após um mês com derrota na estreia em San Jose

03/08/2022 | 14:52



Bia Haddad não teve motivos para festejar em sua estreia no WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos. Sem jogar desde a queda precoce na abertura de Wimbledon, dia 27 de junho, quando acabou superada por Kaja Juvan, da Eslovênia, a brasileira mais uma vez foi eliminada de cara, desta vez diante da americana Claire Liu, por 6/2 e 7/5, na madrugada desta quarta-feira.

Atualmente no 25° lugar do ranking da WTA, a brasileira optou por uns dias de descanso após desgastante sequência de competições para chegar bem ao US Open, dia 29 de agosto. O WTA de San Jose marcou seu retorno ao circuito.

E Bia até iniciou a partida de maneira promissora, logo quebrando o serviço de Liu. Sacou bem e abriu 2 a 0. Depois, sofreu uma pane em seu costumeiro jogo de ataque e acabou sofrendo seis pontos seguidos, perdendo a parcial por 6/2 após 47 minutos na Califórnia.

Acostumada a ganhar partidas de virada, Bia Haddad queria provar no segundo set seu poder de reação. Mas a empolgação da tenista local dificultava suas ações. Liu sacava bem e cometia poucos erros. Mesmo assim, ela novamente iniciou com quebra do serviço da americana.

Na hora de repetir o 2 a 0, porém, a brasileira não conseguiu fechar após abrir 40 a 15 e acabou perdendo o saque. Um baque na estratégia de pressionar a oponente que custou cara no resultado final. Dali em diante, ambas apenas trocaram pontos, até Liu quebrar no game 12 e fechar o jogo.

Bia salvou quatro match points antes de cair por 6/2 e 7/5 em 1h53. A brasileira volta às quadras para torneio de simples no WTA 1000 de Toronto, entre 6 e 14 de agosto, no Canadá, competição que terá a ilustre presença da multicampeã Serena Williams.