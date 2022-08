Na primeira prova da semana no MaterChef Brasil, os participantes tiveram que impressionar a melhor chef do mundo, Piá León

03/08/2022 | 02:10



O MasterChef Brasil desta semana já começou com emoção, pois os participantes tiveram a honra de ter uma aula com a Piá León, eleita a melhor chef do mundo em 2021. Piá ensinou um ceviche peruano, e os nossos cozinheiros ainda puderam provar a iguaria ao final da aula. Que privilégio!

Mas as coisas não foram tão calmas assim a noite toda, os participantes tiveram que colocar a aula em prática para a prova da semana e fazer a sua própria versão do prato peruano, tudo isso em um tempo de uma hora e quinze minutos. Além disso, a chef Piá foi uma das juradas da noite e avaliou o prato de todos os sete participantes.

A receita não foi fácil, e mesmo com mais de uma hora de prazo para a prova, os participantes ainda não estavam nem perto de terminar o prato quando o tempo estava acabando.

Apesar dos imprevistos e da dificuldade da receita, todos os participantes conseguiram entregar o prato no prazo. E, seguindo as regras da casa, quem indicou o melhor participante da noite foi a convidada, Piá. A chef pontuou que nenhum participante fez a receita de forma perfeita, mas quem mais se aproximou foi Jason!

Prova de eliminação

E aí veio a surpresa! O mezanino da noite foi exclusivo para Jason! Os outros seis participantes tiveram que disputar a prova de eliminação.

Para a prova de eliminação, os participantes tiveram que preparar um prato clássico francês, mas que precisava de muita técnica, o famoso ballotine, que é um tipo de frango desossado e recheado.

Os participantes tinham uma hora e meia para preparar a receita, exceto Melina e Rafael, que tiveram os piores desempenhos da prova anterior e perderam cinco minutos de tempo.

E mesmo com uma hora e meia, a prova não deu moleza para ninguém e os participantes acabaram o ballotine em cima da hora.

O ballotine, apesar de clássico, requer muita técnica para ser feito, e depois da avaliação dos jurados, quem deixou o MasterChef Brasil foi o Fernando.