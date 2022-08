Obituário - 03 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Agustinho Abílio Cardoso, 90. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Miquelino, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eremita da Silva Almeida, 86. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha Gará, 86. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 28. Memorial Phoenix.

Maria Mondador Gonçalves, 82. Natural de Clementina (São Paulo). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Afonso Sabadin, 79. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Graciene Oliveira da Silva, 73. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Miraglia Neto, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Rita de Jesus, 67. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita de Cássia Alcântara de Oliveira, 65. Natural de Caldas (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Contabilista. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Caldas (Minas Gerais).

Antonio Galdino da Silva, 65. Natural de Jacaraú (Paraíba). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Eustáquio de Oliveira, 60. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Norberto Koerner, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Pedreira de Oliveira, 58. Natural de Aparecida D’Oeste (Paraná). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Silvia Regina da Costa, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio de Paula, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Regina, em São Paulo, Capital. Carteiro. Dia 28. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Carmen Lúcia Gerônimo Gomez, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carla Cristina Francisco Pereira, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Esteticista. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Manoel Baena Castilho, 91. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Mineko Shinohara Kuramitsu, 86. Natural do Japão. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicto Possidonio Neto, 85. Natural de Parati (Rio de Janeiro). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Ezio Machado, 85. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Vicente Basan Bobadilha, 82. Natural de São Roque (São Paulo). Residia na Cidade Gertrudes, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

Eduardo Francisco do Nascimento, 81. Natural de Monte Alegre (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Orlanda Espinhosa dos Santos, 80. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Arnobio Malta de Oliveira, 80. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Gladys Maria Costa Silva Pinto, 76. Natural de Itajuípe (Bahia). Residia no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba (São Paulo). Cemitério Municipal de Caraguatatuba.

Vanda de Fátima Bastos, 68. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Antonio Firmino de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Antonio José Dias Duarte, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Fátima Bonicio dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Dulce Donizete de Carvalho da Silva, 62. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Juliano Garbin, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Miriam Alves Gonçalves, 61. Natural de Mauá. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria de Fátima de Souza Lima, 60. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28.

Antonio Caboin Nunes, 57. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Ronaldo Aparecido Ramos, 44. Natural de Diadema. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Autônomo. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Aparecida Gomes de Araújo, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em santo André. Costureira. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Maria da Apparecida Groba, 90. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Memorial Paulista.

João Francisco de Melo, 83. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Tiburcia de Oliveira de Araujo, 82. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Claudio Sposito, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Viviane Pereira de Souza, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristiane Malosti Ramos, 48. Natural de Diadema. Residia no Jardim Maringá, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz.

Gildo da Silva Albuquerque Ribas, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Jardim da Colina.



M A U Á

Sinval Dias, 81. Natural de Sobrália (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Mariza Aparecida Ceron Mantovani, 70. Natural de Poloni (São Paulo). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 28, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Stocco, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 28, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.