Laís Caldas faz procedimento nos olhos e manda alfinetada para Maíra Cardi

02/08/2022 | 09:10



Laís Caldas apareceu em suas redes sociais na última segunda-feira, dia 1º, para conversar com seus fãs e seguidores do Instagram e revelou ter feito duas cirurgias nos olhos há uma semana. A dermatologista, inclusive, apareceu com o rosto inchado e com curativos para falar com os seguidores.

A ex-BBB contou que se sentia super incomodada com algumas pequenas rugas e flacidez na região. O procedimento é conhecido por ser chamado de blefaroplastia e que ainda ajuda a corrigir a pálpebra caída.

As rugas e flacidez embaixo dos olhos me incomodavam muito, e o excesso de pele da pálpebra superior direita também.

Lembrando que Laís Caldas já tinha contado que tinha usado fios de POD e peeling para tentar corrigir a região e a médica também fez questão de relembrar as críticas a sua aparência enquanto estava no BBB22.

Não era o olho caído, olho de peixe morto, como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo.

Aproveitando o momento, a influenciadora ainda relembrou também ter sido chamada de olho caído por Maíra Cardi, esposa do grande campeão da edição de 2022 do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar.

Para os haters e essa pessoa famosa que não lembra meu nome, agora aprende na marra ou vai ter que fazer bullying com outro adjetivo. Porque olho caído, querida, já não vai rolar mais.

Alfinetada enviada com sucesso.