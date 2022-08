Lisca assume missão de 'encorajar' Santos antes de sequência como visitante

02/08/2022 | 06:30



Depois de empatar por 2 a 2 com o Fluminense na Vila Belmiro, no encerramento da 20ª do Brasileirão, na noite de segunda-feira, o Santos terá uma sequência de duas partidas como visitante na competição nacional, situação que preocupa o técnico Lisca em razão dos últimos desempenhos fora de casa. A primeira parada é na capital paranaense, onde enfrenta o Coritiba, na próxima segunda-feira. Na sequência, o time vai a Belo Horizonte encarar o América-MG.

A estreia do treinador santista foi na rodada passada, fora de casa, no empate sem gols com o Fortaleza. Na Arena Castelão, ele viu um time inseguro, afetado por outros resultados ruins e pela pressão em razão dos momentos conturbados vividos recentemente. Por isso, ele acredita que o mais importante no momento é devolver a confiança aos seus jogadores. A última vitória do Santos como visitante foi no dia 14 de julho, por 2 a 1, sobre o Juventude, a única no Brasileirão. Na temporada, foram apenas quatro em 23 jogos fora de casa.

"Algumas coisas influenciam: segundo ano consecutivo com possibilidade de rebaixamento, eliminação na Copa do Brasil e eliminação na Sul-Americana, além da derrota por 4 a 0 para o Corinthians. Meu trabalho é resgatar essa unidade entre clube, torcida e jogadores. Fora de casa, queremos os três pontos. Quero encorajar eles e esquecer o que passou. A gente só pode mudar opresente e o futuro. Nossa vida é feita de momentos. É passar aos jogadores que temos capacidade. Encorajar eles a ter uma atitude positiva e ter um sistema que prevaleça também fora de casa para a gente não jogar só em transição", comentou.

Independentemente de jogar na Vila ou em outros estádios, uma coisa é certa para Lisca: com ele no comando, o Santos irá a campo com variações em sua escalação a cada jogo, dependendo de qual time estará do outro lado. Apesar de estar esperando reforços, o técnico disse acreditar que tem um elenco forte para colocar isso em prática.

"Não tenho onze titulares. Quando gringo vem aqui e faz esse rodízio vocês elogiam. Quando é a gente, é Professor Pardal. Vou escalar sempre de acordo com as características do adversário. É importante que eu tenha um grupo forte. John treina muito, Angulo treinando bem também. O Seco machucou o tornozelo, mas tá louco para jogar. Derick e Jair estavam prontos para jogar, mas Maicon e Luiz Felipe treinaram muito bem"

Com mais uma semana cheia para treinar, o Santos volta a campo daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, a partir das 20 horas, pela 21º rodada do Brasileirão.