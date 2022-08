Homens representam 85,7% das mortes em acidentes de trânsito

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



02/08/2022



O Grande ABC registrou 112 mortes em 3.891 acidentes de trânsito no primeiro semestre do ano. Os homens são a grande maioria nas ocorrências fatais: 85,7% das vítimas, ou 96 dos mortos, são do sexo masculino. No período, 14 mulheres perderam a vida em acidentes viários na região.

As estatísticas fatais entre homens nas sete cidades superam, proporcionalemnte, os indicadores do Estado. Dos 2.577 óbitos ocasionados por acidentes de trânsito em São Paulo, entre janeiro e junho, 2.138 vítimas são do sexo masculino, 83% do total. Em todo o território estadual, 423 mulheres morreram em ocorrências de trânsito nos seis primeiros meses do ano. Os dados são do Infosiga SP, plataforma gerenciada pelo programa Respeito à Vida, do Governo do Estado.

Na avaliação do sociólogo e consultor em segurança viária, Eduardo Biavati, a disparidade dos índices entre os sexos pode ser explicada pela exposição ao risco. “Essa é uma caracteristica histórica não apenas do Brasil. Até os 45 anos, morrem muito mais homens (em acidentes de trânsito). O número de habilitações para motos é menor entre mulheres, por exemplo, o que deixa os homens em maior exposição ao risco no universo da mobilidade”, sinalizou o especialista.

A taxa de mortalidade no trânsito, entre janeiro e junho, foi maior em acidentes envolvendo motos. Dos 112 óbitos registrados no período, 48 foram de motociclistas, 42,8% do total. Na sequência de casos fatais aparecem pedestres, em 31,2% das ocorrências, o que representa 35 mortes, e pessoas acidentadas em automóveis, 14,3% dos casos, ou 16 vítimas. No período, 63 condutores perderam a vida, o que representa 56,2% dos óbitos. Passageiros são 6,2% dos mortos em acidentes de trânsito.

“A exposição dos homens a acidentes também pode estar relacionada à quantidade de horas de viagem percorridas em ambientes rodoviários e urbanos. Por isso podem aparecer com maior frequência em eventos de colisão”, exemplificou Biavati.

O especialista indica que o distanciamento da quantidade de óbitos por sexo é reduzido nos registros acima dos 45 anos. “Especialmente a partir dos 60 anos. Os dados começam a se equilibrar conforme a idade avança, porque, infelizmente, as mulheres aparecem com maior incidência entre vítimas fatais de atropelamentos”, disse.

ACIDENTES FATAIS

Entre janeiro e junho deste ano, o município com a maior taxa de mortalidade em acidentes de trânsito na região foi Diadema, com vitimas fatais em 3,1% dos casos, o que representa 19 mortes em 575 ocorrências. Na sequência, 42 pessoas perderam a vida em casos registrados em São Bernardo, 3% dos 1.396 incidentes.

Mauá teve 448 acidentes no período, com 13 mortes (2,9%); em Santo André foram 28 óbitos em 1.062 ocorrências (2,6%); Ribeirão Pires contabilizou 6 vítimas fatais em 188 acidentes (2.6%); e São Caetano teve 4 mortes em 181 incidentes (2,2%). Rio Grande da Serra, que registrou 41 acidentes de trânsito nos seis primeiros meses do ano, não teve vítimas fatais, de acordo com o Infosiga SP.

Vias municipais registram a maioria dos casos fatais